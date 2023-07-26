Фото: пресс-служба правительства РК

Назначен новый глава комитета медконтроля Минздрава РК, передаёт Baigenews.kz.

"Приказом министра здравоохранения РК Искаков Нурлан Зайкешевич назначен председателем Комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК", - говорится в распространенном пресс-релизе.

Нурлан Искаков родился в 1978 году в Омске. Окончил Акмолинскую государственную медицинскую академию, Университет "Туран Астана", Международную академию бизнеса, Алматинский университет менеджмента, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.



Трудовую деятельность начал в 1998 году медбратом городской станции скорой медицинской помощи. В 2020 году работал заместителем председателя правления ТОО "СК-Фармация".



С августа 2022 года руководил Национальным научным центром развития здравоохранения им. Салидат Каирбековой.