Назначен новый глава Агентства РК по финансовому мониторингу
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Указом Главы государства Жанат Элиманов назначен председателем Агентства РК по финансовому мониторингу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Дмитрий Малахов, ранее возглавлявший ведомство, освобождён от должности.
Жанат Элиманов был первым заместителем председателя КНБ.
Он окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза.
В 2000-2009 годы служил в органах прокуратуры, после работал на руководящих должностях в министерстве юстиции.
В 2012-2014 годы - служба на руководящих должностях в Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью; 2014-2017 годы - директор департамента оперативно-розыскной деятельности Комитета государственных доходов министерства финансов.
Был зампредседателя Комитета по финансовому мониторингу, председателем Агентства.
С февраля 2024 года и до нового назначения - первый заместитель председателя Комитета национальной безопасности.
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