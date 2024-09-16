Назначен новый глава Агентства РК по финансовому мониторингу

В 2000-2009 годы служил в органах прокуратуры, после работал на руководящих должностях в министерстве юстиции.

В 2012-2014 годы - служба на руководящих должностях в Агентстве по борьбе с экономической и коррупционной преступностью; 2014-2017 годы - директор департамента оперативно-розыскной деятельности Комитета государственных доходов министерства финансов.

Был зампредседателя Комитета по финансовому мониторингу, председателем Агентства.