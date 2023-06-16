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inform.kz Сегодня, 10:35
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Сегодня, 10:35
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Фото: inform.kz

Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области

Акимом Восточно-Казахстанской области назначен Ермек Кошербаев, передает BaigeNews.kz. Он заменил на этом посту Данияла Ахметова.

"Указом главы государства Кошербаев Ермек Беделбаевич назначен акимом Восточно-Казахстанской области. Он освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Российской Федерации", - сообщила пресс-служба Акорды.

Кошербаев родился в 1965 году в городе Алматы. Окончил Казахский государственный университет имени Кирова, Дипломатическую академию  МИД СССР.

Трудовую деятельность начал:

▪️В 1988 году старшим инспектором министерства иностранных дел Казахской ССР.

▪️В 1989–1994 годах трудился на различных должностях в указанном министерстве.

▪️В 1994–1996 годах являлся консультантом Международного отдела Аппарата президента Республики Казахстан, руководителем Протокольной службы президента.

▪️В 1996–1997 годах занимал должности первого секретаря посольства Республики Казахстан в Швейцарской Конфедерации, начальника отдела Департамента многостороннего сотрудничества министерства иностранных дел.

▪️В 1997–1999 годах являлся помощником премьер-министра Республики Казахстан.

▪️В 2000-2010 годах работал на руководящих должностях в коммерческих структурах.

▪️В 2010–2014 годах являлся заместителем, первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

▪️В 2014–2018 годах работал в должности заместителя министра сельского хозяйства, ответственного секретаря министерства сельского хозяйства.

▪️В 2018-2020 годах занимал должности ответственного секретаря министерства иностранных дел, заместителя министра иностранных дел.

▪️С января 2020 года – чрезвычайный и полномочный Посол Республики Казахстан в Российской Федерации.

Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін", орденом "Құрмет".

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла.

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Сегодня, 10:35
201
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