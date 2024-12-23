Назначен новый аким Семея
Ранее он работал в районе.
Сегодня, 15:27
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Сегодня, 15:27Сегодня, 15:27
58Фото: акимат области Абай
Талгат Муратов назначен акимом Семея, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее он занимал должность акима Бескарагайского района.
Родился в 1972 году. Окончил Казахскую архитектурно-строительную академию по специальности эксперт оценки, Казахский инновационный университет, Казахский университет путей сообщения.
Трудовую деятельность начал в 1993 году с должности исполнительного директора ЧП "Стройдеталь" в Семее. С 2012 по 2014 годы был заместителем генерального директора ТОО "Шығыс Самғау" в Усть-Каменогорске.
Работал в ГУ "Отдел архитектуры, строительства и градостроительства" Бескарагайского района, руководил отделом архитектуры, строительства и градостроительства Жарминского района. С 2018 года был заместителем акима Жарминского района.
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