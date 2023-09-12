Назначен новый аким Павлодара

Акимом Павлодара назначен Хасар Хабылбеков. Его кандидатура согласована в администрации президента РК и одобрена депутатами городского маслихата, передаёт BaigeNews.kz.

Глава региона Асаин Байханов определил приоритеты работы акима областного центра и пожелал успехов в работе.

"Дальнейшее развитие Павлодара, его благоустройство, улучшение жизни горожан должны стать приоритетными направлениями работы. Прежде всего, необходимо обеспечить запуск отопительного сезона и его прохождение в штатном режиме. Также в работе городского акимата города необходимы проактивное и своевременное реагирование на запросы населения, эффективное планирование государственных закупок и жёсткий контроль за работой подрядчиков", – отметил Асаин Байханов.

Хасару Хабылбекову 37 лет. У него два высших образования. В 2006 году окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "Бакалавр юриспруденции", в 2014 году - Павлодарский государственный университет имени Торайгырова по специальности "Транспортное строительство". Имеет степень магистра техники и технологии.

Трудовую деятельность начал в 2008 году в негосударственных структурах. С 2017 года по 2021 год занимал должности главного инспектора аппарата акима области, заместителя акима района Тереңкөл и Щербактинского района, заместителя акима Экибастуз, руководителя аппарата акима Аксу, руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области".

С августа 2021 года по декабрь 2022 года - заместитель акима Павлодара.

С декабря 2022 года занимал должность первого заместителя акима Павлодарской области.