Назначен новый аким Балхаша

Фото: пресс-служба акимата Карагандинской области

В Балхаше представили нового акима. По согласованию с администрацией президента РК и депутатами городского маслихата на эту должность назначен Сапар Сатаев, передаёт BaigeNews.kz.

Сатаев родился 30 октября 1980 года в пос`лке Ульяновский Ульяновского района Карагандинской области.

Образование высшее, в 2009 году закончил Восточно-Казахстанский технический университет. Имеет квалификации по специальностям "инженер", "техник-механик"..

Трудовую деятельность Сапар Сатаев начал в 2002 году. Работал водителем в РГП "Казахавтодор", был заместителем директора, и.о. директора КГКП "Ботақара су қожалығы".

На госслужбе с 2010 года. В качестве акима возглавлял посёлок Ботакара Бухар-Жырауского района Карагандинской области.

С 2013 по 2015 год был акимом Абая Абайского района Карагандинской области. Затем работал в должности замакима Бухар-Жырауского района.

С мая 2021 года был акимом Приозёрска.

Кайрат Камзин, возглавлявший Балхаш, освобождён от занимаемой должности в связи с переходом на другую работу.