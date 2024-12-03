Назначен новый аким Арыси

Акимом города Арысь Туркестанской области назначен Кайсар Манкараев, передаёт BaigeNews.kz.

Глава Туркестанской области Дархан Сатыбалды представил нового акима активу города и дал ряд поручений.

"Аким города Арыс Гульжан Мамыткызы в связи с переходом на другую работу освобождена от занимаемой должности. Она зарекомендовала себя как квалифицированный руководитель и внесла значительный вклад в развитие города. Мы выражаем ей благодарность. Сегодня на должность акима города назначен новый человек. Основные направления области – это развитие производства, открытие новых рабочих мест, привлечение инвестиций, повышение экономики и улучшение благосостояния населения. Кайсар Закирулы должен активно работать в этих направлениях. Необходимо полностью использовать логистический потенциал и превратить город в промышленно развитый. Важно реализовать программу "Таза Қазақстан", а также благоустройство региона", – отметил Дархан Сатыбалды.

Кайсар Манкараев родился 9 апреля 1979 года. Имеет высшее образование по специальностям "Бухгалтерский учёт и аудит", "Правоведение".

Стаж работы на госслужбе: 16 лет 9 месяцев. Трудовую деятельность он начал в 2000 году в Шымкенте. Был кассиром, менеджером и экономистом в ТОО "Береке".

С 2004 года работал ведущим специалистом отдела мониторинга неплатёжеспособных предприятий Комитета по работе с должниками Министерства финансов РК в Астане.

С 2005 по 2010 годы трудился в органах Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономическими и коррупционными правонарушениями.

С 2010 по 2016 годы занимал должности замдиректора Республиканского государственного казённого предприятия "Дирекция административных зданий Парламента Республики Казахстан", был замакима Уральска.

С 2016 по 2022 годы - руководитель Управления экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области, советник акима Нур-Султана, руководитель Управления стратегического и бюджетного планирования Нур-Султана.

С 2022 года занимал должность руководителя Управления экономики и бюджетного планирования Астаны.