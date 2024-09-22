Назначен начальник ДП Жамбылской области

Начальником департамента полиции Жамбылской области назначен Бакитжан Малыбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал YEDILOV ONLINE.

Ранее он занимал должность начальника департамента полиции на транспорте

Малыбаев родился 23 июля 1969 года в селе Кызылтас Кордайского района Жамбылской области.

В 1995 году окончил Жамбылскую специальную среднюю школу милиции МВД РК, в 1998 году - Карагандинскую высшую школу милиции ГСК, а в 1999 году - Алматинский юридический институт МВД РК.

В органах внутренних дел с 1990 года. Проходил службу на различных должностях среднего и старшего начальствующего состава. Занимал должности начальника местной полицейской службы ДВД Астаны, первого заместителя начальника ДП Астаны.