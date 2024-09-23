Назначен начальник департамента полиции Шымкента

По согласованию с администрацией президента РК приказом министра на должность начальника ДП Шымкента назначен Нурлан Алмасбеков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В МВД отметили большой опыт работы нового руководителя на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм.

Алмасбеков ранее занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции Алматы.

До этого ДП в мегаполисе возглавлял Думан Таев. Он зачислен в распоряжение.