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Назначен начальник департамента полиции Шымкента

Сегодня, 21:17
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polisia.kz Сегодня, 21:17
Сегодня, 21:17
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Фото: polisia.kz

По согласованию с администрацией президента РК приказом министра на должность начальника ДП Шымкента назначен Нурлан Алмасбеков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В МВД отметили большой опыт работы нового руководителя на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм.

Алмасбеков ранее занимал должность первого заместителя начальника департамента полиции Алматы.

До этого ДП в мегаполисе возглавлял Думан Таев. Он зачислен в распоряжение. 

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