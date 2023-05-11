Назначен начальник департамента полиции Кызылординской области

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Главой департамента полиции Кызылординской области назначен генерал-майор Махсудхан Аблазимов, передаёт BaigeNews.kz.

Личному составу нового начальника представили первый замминистра внутренних дел Марат Кожаев и аким региона Нурлыбек Налибаев.

Аблазимов родился в 1962 году. Окончил Казахский политехнический институт по специальности "инженер", Центрально-Азиатский университет по специальности "юрист".

Службу в органах внутренних дел начал в 1981 году. Занимал ответственные руководящие должности. С 2016 года был начальником ДП ЗКО.