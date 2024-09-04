Назначен начальник ДЧС Павлодарской области

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК начальником ДЧС Павлодарской области назначен Рустамбек Амрин, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее он занимал должность начальника департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС РК.

Амрин родился 14 января 1980 года в Омске. В 2000 году окончил Екатеринбургский филиал Академии государственной противопожарной службы МВД России, в 2009 году - Кокшетауский технический институт МЧС РК.

Трудовой путь в органах гражданской защиты начал с 1997 года с должности инспектора группы профилактического состава отдельного поста пожарной части, начальника караула пожарной части.

В разные годы занимал должности старшего инженера, заместителя начальника, начальника пожарной части, начальника отдела, управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ, начальника Центра оперативного управления силами и средствами, заместителя начальника Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС, начальника Управления ликвидации чрезвычайных ситуаций, Центра управления в кризисных ситуациях.