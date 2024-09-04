Назначен начальник ДЧС Актюбинской области

Департамент по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области возглавил Қаһарман Оразалин, ранее занимавший должность начальника департамента ликвидации чрезвычайных ситуаций МЧС, передаёт BaigeNews.kz.

Оразалин родился 9 ноября 1978 года в селе Аксуат Тарбагатинского района Восточно-Казахстанской области.

В 2000 году окончил Семипалатинский государственный университет имени Шакарима, в 2011 году - Академию гражданской защиты МЧС России.

В органах гражданской защиты с 2007 года. В разные годы занимал должности старшего офицера подразделений гражданской обороны, начальника отдела военной мобилизации и специальной работы ДЧС ВКО, заместителя начальника Управления гражданской обороны ДЧС Астаны.