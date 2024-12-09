Назначен начальник Алматинской академии МВД
Нового руководителя представил замминистра внутренних дел Айдар Сайтбеков.
Сегодня, 16:21
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Сегодня, 16:21Сегодня, 16:21
152Фото: МВД РК
Начальником Алматинской академии МВД имени Макана Есбулатова по согласованию с администрацией президента назначен Калижан Кобландин, передаёт BaigeNews.kz.
Нового руководителя учебного заведения личному составу представил заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков.
Калижан Кобландин имеет богатый опыт работы в различных руководящих должностях. До назначения на новую позицию он занимал должность заместителя начальника департамента полиции на транспорте.
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