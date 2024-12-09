Начальником Алматинской академии МВД имени Макана Есбулатова по согласованию с администрацией президента назначен Калижан Кобландин, передаёт BaigeNews.kz.

Нового руководителя учебного заведения личному составу представил заместитель министра внутренних дел Айдар Сайтбеков.

Калижан Кобландин имеет богатый опыт работы в различных руководящих должностях. До назначения на новую позицию он занимал должность заместителя начальника департамента полиции на транспорте.