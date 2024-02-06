Он родился 7 октября 1979 в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию

Был ведущим специалистом департамента законодательства Министерства юстиции РК, замначальника Управления экспертизы и подготовки проектов подзаконных нормативных актов, начальником Управления департамента законодательства в том же министерстве.

Также работал главным инспектором акима Алматы, главным менеджером департамента юридической службы АО "Фонд устойчивого развития "Қазына", помощником министра юстиции, заведующим юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК.

С 4 января 2023 года - министр юстиции РК.