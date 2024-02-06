Назначен министр юстиции Казахстана
Сегодня, 17:27
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Сегодня, 17:27Сегодня, 17:27
146Фото: gov.kz
Указом главы государства Азамат Ескараев вновь назначен министром юстиции РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Он родился 7 октября 1979 в Алматы. Окончил Казахскую государственную юридическую академию
Был ведущим специалистом департамента законодательства Министерства юстиции РК, замначальника Управления экспертизы и подготовки проектов подзаконных нормативных актов, начальником Управления департамента законодательства в том же министерстве.
Также работал главным инспектором акима Алматы, главным менеджером департамента юридической службы АО "Фонд устойчивого развития "Қазына", помощником министра юстиции, заведующим юридическим отделом канцелярии премьер-министра РК.
С 4 января 2023 года - министр юстиции РК.
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