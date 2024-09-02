Назначен министр туризма и спорта РК

Сегодня, 17:02

Сегодня, 17:02

Указом Главы государства Ербол Мырзабосынов назначен министром туризма и спорта Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Мырзабосынов родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института.

В 2009-2014 годы - преподаватель кафедры физвоспитания; заведующий кафедрой физического воспитания Государственного медицинского университета, Семей.

В 2006-2018 годы - тренер-преподаватель в КГУ "Восточно-казахстанская областная школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта".

В 2018-2020 годы работал директором спортивного клуба "Кызылжар Арландары".

В 2020-2021 годы - управляющий директор Ассоциации Qazaq kuresi.

Был ректором Академии физической культуры и массового спорта.