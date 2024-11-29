Назначен командующий войсками регионального командования "Астана"
Сегодня, 19:02
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Сегодня, 19:02Сегодня, 19:02
103Фото: baigenews.kz
Президент Казахстана подписал распоряжение о назначении командующего войсками регионального командования "Астана", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Гусейнов Махсут Курманалиевич назначен командующим войсками регионального командования "Астана"", - сказано в сообщении.
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