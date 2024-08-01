Назначен исполняющий обязанности президента киностудии "Казахфильм"
Сегодня, 18:38
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Сегодня, 18:38Сегодня, 18:38
99Фото: Александр Павский/ Kazinform
В министерстве культуры и информации сделали заявление относительно Национальной киностудии "Казахфильм" имени Шакена Айманова, передаёт BaigeNews.kz.
"Киностудия продолжает работать в штатном режиме. Временно исполнять обязанности президента Национальной киностудии будет Айдар Омаров", - сказано в сообщении.
Ранее должность президента АО "Казахфильм" покинул Азамат Сатыбалды.
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