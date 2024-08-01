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Назначен исполняющий обязанности президента киностудии "Казахфильм"

Сегодня, 18:38
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Александр Павский/ Kazinform Сегодня, 18:38
Сегодня, 18:38
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Фото: Александр Павский/ Kazinform

В министерстве культуры и информации сделали заявление относительно Национальной киностудии "Казахфильм" имени Шакена Айманова, передаёт BaigeNews.kz

"Киностудия продолжает работать в штатном режиме. Временно исполнять обязанности президента Национальной киностудии будет Айдар Омаров", - сказано в сообщении.

Ранее должность президента АО "Казахфильм" покинул Азамат Сатыбалды. 

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