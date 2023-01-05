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Сегодня, 05:19
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108Фото: Amanat
Назначен исполнительный секретарь партии Amanat
Исполнительным секретарём партии Amanat назначен Елнур Бейсенбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал партии.
Он сменил на этом посту Асхата Оралова, который теперь является министром культуры и спорта РК.
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