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Amanat Сегодня, 05:19
108
Сегодня, 05:19
108
Фото: Amanat

Назначен исполнительный секретарь партии Amanat

Исполнительным секретарём партии Amanat назначен Елнур Бейсенбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал партии. 

Он сменил на этом посту Асхата Оралова, который теперь является министром культуры и спорта РК.

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#назначение #AMANAT
BaigeNews.kz
Сегодня, 05:19
108
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