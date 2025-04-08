Пост главного тренера национальной сборной Казахстана по художественной гимнастике заняла мастер спорта международного класса, участница чемпионатов мира, серебряный призёр Азиатских игр 2002 года в командном зачёте Лола Адилбекова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Тренерскую карьеру Адилбекова начала в 2010 году. В последние годы занимала должность старшего тренера в Шымкенте. В 2018 году ей присвоено звание "Заслуженный тренер РК".

За годы работы Адилбекова подготовила ряд выдающихся спортсменок, которые представляли Казахстан на международной арене. Среди них: чемпионка Азии и победительница Азиатских игр в командных соревнованиях Даяна Абдирбекова, участница юношеской Олимпиады Роза Абитова, финалистка юношеского чемпионата мира Эльжана Таниева, серебряный призер Азиады-2023 в командных соревнованиях, обладательница "бронзы" Азиатских игр 2023 года в индивидуальном многоборье Милана Парфилова.

На посту Лола Адилбекова сменила Алию Юсупову, которая ранее решила сложить полномочия главного тренера и сосредоточиться на работе в качестве президента Федерации гимнастики Казахстана. Федерацию Юсупова возглавила в феврале 2021 года.