Лента новостей
- Школьник из ВКО изобрел робота, "борющегося" с COVID-19 00:05 71
- Беременную жительницу Абайской области вызволили из снежного плена 05.01.2023 174
- Назначен главный тренер сборной Казахстана по боксу 05.01.2023 255
- Игроман из Павлодара сел в тюрьму, чтобы избавиться от зависимости 05.01.2023 274
- Режиссёра Никиту Михалкова госпитализировали в Москве 05.01.2023 443
- Новый министр просвещения обратился к казахстанцам 05.01.2023 510
- Проблемы с оплатой проезда в автобусах возникли в Астане 05.01.2023 473
- 25 участков республиканских трасс перекрыты из-за непогоды в Казахстане 05.01.2023 366
- Январские события: в МИД Кыргызстана опровергли заявление генпрокурора Казахстана 05.01.2023 976
- Несколько трасс перекрыты из-за бурана в Алматинской области 05.01.2023 447
- Рабочий погиб на предприятии в Карагандинской области 05.01.2023 517
- Казахстан сумел сохранить свою государственность - политолог Каукенов об итогах Кантара 05.01.2023 782
- В Шымкенте нашли пропавшую девочку 05.01.2023 4083
- Секрет образцового села в Карагандинской области раскрыли его жители 05.01.2023 583
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 713
- Токаев принял в Акорде омбудсмена Артура Ластаева 05.01.2023 543
- Более пяти тысяч квартир выдадут по льготным программам в Алматы в 2023 году 05.01.2023 500
- Экс-министр Каирбек Ускенбаев рассказал об итогах работы за 2022 год 05.01.2023 544
- Скорая с новорождённым, подключённым к ИВЛ, слетела в кювет близ Караганды 05.01.2023 530
- Начался суд над экс-главой ДП Алматинской области Сериком Кудебаевым 05.01.2023 4997
- Мы смогли избежать национальной катастрофы- Ерлан Карин о январских событиях 05.01.2023 504
- Двое военнослужащих погибли, более 400 ранены во время январских событий 05.01.2023 478
- Шесть человек потерялись из-за непогоды в Улытауской и Карагандинской областях 05.01.2023 481
- Найдены пропавшие 12 человек в горах Туркестанской области 05.01.2023 412
- Зарплата до 70 тысяч тенге повысилась у 1,8 миллиона казахстанцев 05.01.2023 463
- Туристы спаслись в хижинах, установленных в горах Алматы 05.01.2023 525
- Были ли на самом деле 20 тысяч террористов в январе 2022, объяснил генпрокурор 05.01.2023 3045
- Пассажиропоток казахстанских авиаперевозчиков за год увеличился на 15% 05.01.2023 488
- Голый мужчина разгуливал по улицам Жезказгана 05.01.2023 541
- Лавина сошла на трассу в ВКО 05.01.2023 352
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 18270
- Подачу отопления полностью возобновили в Жанатасе 05.01.2023 364
- Рейсы из Астаны в Жезказган стали ежедневными 05.01.2023 566
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 1541
- Генпрокуратура назвала Карима Масимова главным организатором неудавшегося госпереворота в Казахстане 05.01.2023 4339
- Некоторые правозащитники использовали родных погибших в своих целях — Абзал Куспан о "Қаңтаре" 05.01.2023 478
- Январские события: Переживший пытки утюгом вышел на свободу 05.01.2023 886
- Большинство заявлений о пытках были сделаны, чтобы избежать наказания за участия в погромах - глава Антикора 05.01.2023 648
- 12 человек пропали в горах Туркестанской области 05.01.2023 443
- "Это привело меня в шок" — владелец оружейного магазина о нападении мародёров в военных касках в Алматы 05.01.2023 894
- В Алматы почтили память погибших во время январских событий 05.01.2023 521
- Квоты на приём кандасов утвердили в Казахстане на 2023 год 05.01.2023 497
- Люди в военной форме управляли боевиками — генпрокурор о скрывшихся участниках январских беспорядков 05.01.2023 1298
- Названа сумма ущерба от январских беспорядков в Казахстане 05.01.2023 435
- В Жамбылской области продолжают спасать людей из снежного плена 05.01.2023 422
- Токаев почтил память жертв январских событий в мечети 05.01.2023 588
- В Абайской области вновь закрыли все трассы 05.01.2023 405
- Сложная обстановка сохраняется на дорогах в Акмолинской и Карагандинской областях 05.01.2023 451
- Кто является организатором госпереворота - депутаты потребовали ответа у генпрокурора 05.01.2023 2749
- Пока полицейские защищали департамент, мародёры грабили город - МВД об Алматы в январе 2022 05.01.2023 636
- Токаев назначил заместителя управделами президента 05.01.2023 650
- Глава МВД: 12 несовершеннолетних совершили тяжкие преступления во время январских событий 05.01.2023 479
- Причины применения оружия в отношении нападавших в январе 2022 назвали в МВД 05.01.2023 587
- Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай получил новую должность 05.01.2023 548
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 2560
- Огонь по нападавшим был открыт до выступления президента - Генпрокуратура о январских событиях 05.01.2023 502
- Масимов приказал оставить здания ДКНБ Алматы и Кызылординской области — генпрокурор 05.01.2023 12154
- Один за другим были захвачены акиматы крупных городов - Берик Асылов о январской трагедии 05.01.2023 402
- "Весь 2021 год скрытно шла подготовка к госперевороту в Казахстане" - генеральная прокуратура 05.01.2023 1996
- Бектанов отдавал незаконные приказы во время январских событий — генпрокурор 05.01.2023 3457
- Многие погибли при нападении на резиденцию президента - Генпрокурор о январских событиях 05.01.2023 1512
- Последствия январских событий. Каким оружием громили Алматы участники массовых беспорядков 05.01.2023 726
- Подросток погиб при спуске на лыжной трассе в Акмолинской области 05.01.2023 749
- Второй день подряд регистрируют смерть от коронавируса в Казахстане 05.01.2023 610
- 32 участка трасс в Казахстане остаются закрытыми из-за непогоды 05.01.2023 478
- McDonald’s уходит из Казахстана 05.01.2023 1162
- В Казахстане на год продлён мораторий на отстрел сайгаков 05.01.2023 462
- 19 литров спирта в новогоднюю ночь пытались перебросить в колонию ВКО 05.01.2023 839
- Назначен исполнительный секретарь партии Amanat 05.01.2023 737
- 2,5 тысячи хвойных деревьев изъяли у правонарушителей в Казахстане 05.01.2023 629
- Налоговую декларацию теперь можно подать через eGov 05.01.2023 670
- Россиянин получил посылку с картоном вместо купленного на AliExpress ноутбука 05.01.2023 7377
- Банкам разрешили разовый вывоз из Казахстана российских рублей 05.01.2023 733
- На ТЭЦ Риддера снова произошла авария 05.01.2023 495
- В Казахстане из-за закрытых трасс на блокпостах скопилось 1290 авто - МВД 04.01.2023 539
- Эвакуированных с занесённых трасс на поездах довозят до городов - КТЖ 04.01.2023 582
- На МТЛБ вызволяют людей из снежных заносов в ВКО 04.01.2023 987
- Закрытыми остаются 29 участков республиканских трасс в Казахстане 04.01.2023 473
- 53 человека застряли в горах близ Алматы, путь им отрезала лавина 04.01.2023 831
- Сломал нос, порезал лицо ножом - мужчина покалечил возлюбленную в Алматинской области 04.01.2023 900
Назначен главный тренер сборной Казахстана по боксу
Мырзагали Айтжанов стал главным тренером мужской национальной сборной Казахстана по боксу. На этом посту он сменил Кайрата Сатжанова, который оставил должность по собственному желанию, передаёт BaigeNews.kz.
Айтжанов - личный тренер бронзового призёра Олимпиады и чемпиона мира Сакена Бибосынова. Он возглавлял сборную с 2009 года по 2018 годы. С его именем связаны исторические успехи команды.
На Олимпийских играх в Лондоне чемпионом и обладателем Кубка Вэла Баркера стал Серик Сапиев, на Играх в Рио-де-Жанейро – Данияр Елеусинов. Вместе с Мырзагали Айтжановым команда завоевала пять золотых медалей на чемпионатах мира.
Мырзагали Айтжанов - мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Казахстана. В 1988 году он выиграл чемпионат Европы среди юниоров в составе сборной СССР.
Казахстанская федерация бокса поблагодарила Кайрата Сатжанова за проделанную работу и пожелала новому наставнику главной команды страны больших достижений на чемпионатах мира, Азиатских и Олимпийских играх.
-
Trend news
- McDonald's в Казахстане переименуют 05.01.2023 704
- Причастен ли Назарбаев к январским событиям, ответил генпрокурор 05.01.2023 17596
- Январские события: информацию про отрезанную голову прокомментировал генпрокурор 05.01.2023 1531
- "Дикий Арман" должен был создать "народный совет" - Генпрокуратура о январе 2022 05.01.2023 2541
- Сколько денег заработали казахстанские теннисисты за первую неделю 2023 года 04.01.2023 583
- Похищения людей, вымогательства, разбой: в Байконуре задержали членов ОПГ 04.01.2023 864
- Мусорный контейнер насмерть задавил женщину в Актобе 04.01.2023 1544
- Кайрат Боранбаев опроверг информацию о попытке бегства из Казахстана 04.01.2023 1437
- Избили "мальчика" и "девочку": героев скандального видео наказали в Актобе 02.01.2023 4971
- Праздник закончился вызовом ОМОНа: в МВД прокомментировали скандальное видео из Актобе 02.01.2023 6865
- Верхом на коне в прямом эфире обратился к павлодарцам аким области 01.01.2023 1303
- Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok 31.12.2022 1173
- "Просто детский сад". Диана Ташимбетова высказалась о потере титула "Мисс Вселенная. Казахстан" 31.12.2022 12098
- В Актобе нашли тело четырехлетнего мальчика с признаками насильственной смерти 30.12.2022 3310
- Труп младенца обнаружили у мусорного бака в Таразе 29.12.2022 1825
- Заключённый пропагандировал терроризм и вербовал сторонников в колонии - КНБ 29.12.2022 1338
- "Извинения российской стороны приняты" - в МИД РК прокомментировали заявление Бородавкина 28.12.2022 3947
- Нацбанк и правительство подозревают в сговоре с Jusan Bank для хищения госсредств 28.12.2022 7561
- Родственники Назарбаева лишаются неприкосновенности — Айдос Сарым 28.12.2022 35958
- "Поедете в Усть-Каменогорск - все земли Даниала Ахметова" - депутат возмутился захватом земельных участков 28.12.2022 41545
- Школьница получила ожоги после взрыва смартфона в кармане 28.12.2022 2063
- Двое граждан Украины держали крупные нарколаборатории в Алматинской области 27.12.2022 1889
- Пьяный мужчина вломился в полицейский пункт в Павлодаре 27.12.2022 1789
- Незаконно продали земли ЖенПУ: в Алматы осудили бывшего ректора и чиновников 27.12.2022 1679
- "Это заключительное заседание" — Смаилов подвёл итоги работы правительства 27.12.2022 1461
- В Алматы мужчина облил бензином бывшую сожительницу и поджёг её 26.12.2022 2752
- Работники University Medical Center брали взятки за предоставление квоты детям 26.12.2022 2118
- Самый богатый пенсионер: максимальная пенсия в Казахстане составила более 700 тысяч тенге 26.12.2022 112243
- Аким Павлодарской области приехал на трамвае на фермерский рынок 24.12.2022 44081
- "Синдром Нурлана Сабурова". На Павла Волю хотят подать в суд за высмеивание фото казахстанки 24.12.2022 62233
- Оштрафовали костанайца, разбившего своё авто на глазах у полицейских 23.12.2022 1969
- "Никому не нужные два роскошных отеля в Турции" — депутат потребовал аудит активов квазигоссектора 22.12.2022 13488
- Самую популярную фамилию в Казахстане носят 66 тысяч человек — бюро нацстатистики 22.12.2022 7500
- Известных казахстанских вайнеров судят по делу о финпирамиде 22.12.2022 2161
- Вымогатели угрожали компроматом и требовали 300 тысяч тенге у жителя Тараза 20.12.2022 2523
- "Картину пытались выдать за реальность" — Смаилов обвинил акимов во вранье 20.12.2022 46678
- Выстрелил в жену, избил сына и покончил с собой: трагедия произошла в Акмолинской области 19.12.2022 25764
- "Әділ сөз" выразил обеспокоенность по поводу задержания Михаила Козачкова 18.12.2022 2728
- Задержан журналист Михаил Козачков 18.12.2022 2822
- Лишился должности полковник полиции из Туркестанской области, ставший героем видео 18.12.2022 20870
- В Новосибирске Дед Мороз с аквалангом нырнул в бассейн и покормил акул 17.12.2022 2427
- Застрелившимся мужчиной в Талдыкоргане оказался экс-глава филиала "КазАгроФинанса" 14.12.2022 8338
- "Претензии к семье Назарбаева огромные" - эксперт о пропасти между богатыми и бедными казахстанцами 13.12.2022 47820
- Из-за семейной ссоры мужчина повесил троих детей и покончил с собой в Мангистауской области 13.12.2022 17420
- Талдыколь, ТЭЦ, дольщики - новый аким Астаны о проблемах, которые оставил Кульгинов 12.12.2022 3850
- Акимам запретили иметь больше трёх заместителей 12.12.2022 5977
- "Внимание госорганов приковано к лентам соцсетей, а не к реальным проблемам" - Токаев 12.12.2022 3541
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 4691
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 5947
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 8749
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 4325
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 46844
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 3660
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 4525
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 10570
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 70398
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 14005
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 7009
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 16641
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 20649
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 6484
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 4040
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 37898
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 4457
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 5343
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 49766
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 9658
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 13940
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 5805
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 57141
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 4931
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 23469
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 11929
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 6466
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 5022
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 7580
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 6589
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 5363
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 5253
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 8113
-
- Конституционный суд станет олицетворением Справедливого Казахстана - Токаев 04.01.2023 488
- В Казахстане назначен новый министр культуры и спорта 04.01.2023 1227
- Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем аппарата правительства 04.01.2023 1044
- Изменения внесут в комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в РК 30.12.2022 1131
- Президент посетил Национальный научный центр материнства и детства 30.12.2022 1064
- Сенат назначил судей Конституционного Суда 29.12.2022 1373
- Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций 28.12.2022 1534
- Президенты Казахстана и Узбекистана сделали совместное заявление 22.12.2022 2091
- Токаев посетил в Ташкенте выставку, посвящённую Абаю 22.12.2022 3838
- Строительство совместных объектов запустили Токаев и Мирзиёев 22.12.2022 3852
- Токаев и Мирзиёев договорились о создании Высшего Межгосударственного Совета 22.12.2022 3853
- Токаев посадил дерево у резиденции президента Узбекистана 21.12.2022 2240
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Узбекистан 21.12.2022 2141
- Токаев подписал ряд законов касательно налогов и геодезии 21.12.2022 2335
- Токаев встретился с участниками Центрально-Азиатского медиафорума 20.12.2022 2174
- Токаев провёл телефонный разговор с Эмиром Катара 19.12.2022 2217
- Токаев принял руководителей Halyk Bank 19.12.2022 2600
- Токаев дал поручения акиму Мангистауской области 12.12.2022 3269
- Половина функций правительства сводится к формальному одобрению решений — Токаев 12.12.2022 3044
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 3569
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 3446
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 3327
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 4388
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 4293
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 4651
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 5110
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 5050
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 5284
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 5123
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 5276
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 5938
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 6051
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 6230
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 6329
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 5984
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 6492
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 6194
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 6264
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 6257
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 6416
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 6750
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 6435
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 6679
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 6814
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 6833
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 7009
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 7482
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 7755
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 7582
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 7971
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 7629
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 7686
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 7677
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 7542
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 7991
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 8297
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 7935
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 26268
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 8368
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 8081
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 8121
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 13371
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 8937
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 17605
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 15559
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 15617
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 16366
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 15042
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 19628
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 16225
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 17746
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 18881
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 18294
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 15786
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 16322
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 35681
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 17430
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 20601
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 16398
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 17616