Назначен главный тренер сборной Казахстана по боксу

Фото: instagram.com/@boxingkazakhstan

Мырзагали Айтжанов стал главным тренером мужской национальной сборной Казахстана по боксу. На этом посту он сменил Кайрата Сатжанова, который оставил должность по собственному желанию, передаёт BaigeNews.kz.

Айтжанов - личный тренер бронзового призёра Олимпиады и чемпиона мира Сакена Бибосынова. Он возглавлял сборную с 2009 года по 2018 годы. С его именем связаны исторические успехи команды.

На Олимпийских играх в Лондоне чемпионом и обладателем Кубка Вэла Баркера стал Серик Сапиев, на Играх в Рио-де-Жанейро – Данияр Елеусинов. Вместе с Мырзагали Айтжановым команда завоевала пять золотых медалей на чемпионатах мира.

Мырзагали Айтжанов - мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Казахстана. В 1988 году он выиграл чемпионат Европы среди юниоров в составе сборной СССР.

Казахстанская федерация бокса поблагодарила Кайрата Сатжанова за проделанную работу и пожелала новому наставнику главной команды страны больших достижений на чемпионатах мира, Азиатских и Олимпийских играх.