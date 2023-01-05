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Лента новостей

instagram.com/@boxingkazakhstan Вчера, 22:57
256
Вчера, 22:57
256
Фото: instagram.com/@boxingkazakhstan

Назначен главный тренер сборной Казахстана по боксу

Мырзагали Айтжанов стал главным тренером мужской национальной сборной Казахстана по боксу. На этом посту он сменил Кайрата Сатжанова, который оставил должность по собственному желанию, передаёт BaigeNews.kz.

Айтжанов - личный тренер бронзового призёра Олимпиады и чемпиона мира Сакена Бибосынова. Он возглавлял сборную с 2009 года по 2018 годы. С его именем связаны исторические успехи команды.

На Олимпийских играх в Лондоне чемпионом и обладателем Кубка Вэла Баркера стал Серик Сапиев, на Играх в Рио-де-Жанейро – Данияр Елеусинов. Вместе с Мырзагали Айтжановым команда завоевала пять золотых медалей на чемпионатах мира.

Мырзагали Айтжанов - мастер спорта международного класса, заслуженный тренер Казахстана. В 1988 году он выиграл чемпионат Европы среди юниоров в составе сборной СССР.

Казахстанская федерация бокса поблагодарила Кайрата Сатжанова за проделанную работу и пожелала новому наставнику главной команды страны больших достижений на чемпионатах мира, Азиатских и Олимпийских играх.

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#бокс #спорт #тренер #сборная Казахстана
BaigeNews.kz
Вчера, 22:57
256
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