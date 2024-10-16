Назначен главный тренер сборной Англии по футболу

Футбольная ассоциация объявила, что победитель Лиги чемпионов УЕФА Томас Тухель станет новым главным тренером мужской сборной Англии. Ему будет помогать известный английский тренер Энтони Барри, передаёт BaigeNews.kz.

На сайте ассоциации говорится о том, что Тухель возвращается в английский футбол после трофейного периода с "Челси". Кроме того, он был назван тренером года УЕФА и ФИФА в 2021 году в знак признания результатов его работы в Англии.

Его приход в футбольную ассоциацию завершает обширный поиск персонала, который начался в июле.

"Конфиденциальный процесс, в ходе которого проведено собеседование с несколькими кандидатами, возглавляли генеральный директор FA Марк Буллингем и технический директор мужской сборной Джон Макдермотт, и Тухель, подписавший 18-месячный контракт, определён в качестве предпочтительного назначения. Решение о найме Тухеля и Барри одобрено советом ассоциации в начале прошлой недели", - говорится в сообщении.

Пара начнёт работу 1 января 2025 года перед квалификационным процессом для финала чемпионата мира по футболу FIFA следующего года, который должен пройти в Канаде, Мексике и США.

Список тренерских наград Тухеля включает чемпионские титулы во Франции и Германии, дважды с "Пари Сен-Жермен" и с "Баварией" в сезоне 2022/23.

Барри, родившийся в Ливерпуле, являющийся обладателем лицензии UEFA Pro, имеет значительный международный опыт,. Он работал со сборными Бельгии и Португалии на чемпионате мира по футболу FIFA 2022 и ЕВРО-2024 соответственно.