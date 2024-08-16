Назначен главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу
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Кайрат Сатжанов назначен главным тренером мужской сборной Казахстана по боксу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию.
Наставнику 54 года. Он Заслуженный тренер РК по боксу. Отличник физической культуры и спорта РК.
Тренерский стаж - 34 года. В 2021-2022 годах работал главным тренером национальной сборной Казахстана. С 2024 года является страшим тренером молодёжной сборной страны.
Под руководством Сатжанова в 2021 году мужская сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачёте чемпионата мира (Сербия), завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.
В 2022 году на чемпионате Азии (Иордания) также было второе место (3 золота, 6 серебра, 3 бронзы).
В 2024 году на молодёжном чемпионате Азии в Астане подопечные Сатжанова заняли первое место в командном зачёте (5 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовых медали).
В качестве личного тренера Кайрат Сатжанов воспитал 7 чемпионов мира и 43 чемпиона Азии по боксу.
В федерации сообщили, что на данный момент формируется новый тренерский состав, в том числе будут приглашены: иностранные тренеры-консультанты, тренер по физической подготовке, а также научная группа.
Внесено требование о том, что главному тренеру запрещается иметь личных учеников.
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