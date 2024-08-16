Назначен главный тренер мужской сборной Казахстана по боксу

Кайрат Сатжанов назначен главным тренером мужской сборной Казахстана по боксу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на федерацию.

Наставнику 54 года. Он Заслуженный тренер РК по боксу. Отличник физической культуры и спорта РК.

Тренерский стаж - 34 года. В 2021-2022 годах работал главным тренером национальной сборной Казахстана. С 2024 года является страшим тренером молодёжной сборной страны.

Под руководством Сатжанова в 2021 году мужская сборная Казахстана заняла второе место в общекомандном зачёте чемпионата мира (Сербия), завоевав 2 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовую медали.

В 2022 году на чемпионате Азии (Иордания) также было второе место (3 золота, 6 серебра, 3 бронзы).

В 2024 году на молодёжном чемпионате Азии в Астане подопечные Сатжанова заняли первое место в командном зачёте (5 золотых, 1 серебряная, 3 бронзовых медали).

В качестве личного тренера Кайрат Сатжанов воспитал 7 чемпионов мира и 43 чемпиона Азии по боксу.

В федерации сообщили, что на данный момент формируется новый тренерский состав, в том числе будут приглашены: иностранные тренеры-консультанты, тренер по физической подготовке, а также научная группа.

Внесено требование о том, что главному тренеру запрещается иметь личных учеников.