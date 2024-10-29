Назначен глава Управления по борьбе с организованной преступностью Алматинской области

В Алматинской области назначили временно исполняющего обязанности начальника Управления по борьбе с организованной преступностью. Им стал 35-летний Байжан Сатылганов, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился 18 мая 1989 года в селе Михайловка Кордайского района. В органах внутренних дел служит с января 2012 года. Трудовую деятельность начал с должности помощника участкового инспектора полиции.

Проработал на различных руководящих должностях в департаменте полиции на транспорте, а также в департаменте полиции Жамбылской области.

Ранее занимал должность начальника отдела полиции района имени Рыскулова Жамбылской области.

"Майор полиции Сатылганов имеет значительные достижения в служебной деятельности, большой опыт и обладает необходимыми профессиональными и личными качествами, присущими компетентному руководителю", - отметили в ДП Алматинской области.

Напомним, на фоне расследования резонансного дела об убийстве подростка в Талгаре в департаменте полиции Алматинской области произошли кадровые перестановки. Приказом главы МВД освобождены от занимаемых должностей первый замначальника ДП региона Серик Шалхаров, начальник управления полиции Талгарского района Нуржан Кунтунов, начальник управления по противодействию экстремизму ДП области Улан Байтаков, начальник Управления криминальной полиции ДП области Руслан Смагулов, начальник Управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Дулат Кайыр и его заместитель Жанат Омаров.