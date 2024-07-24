Назначен глава Управления образования Алматы

Распоряжением акима Алматы на должность руководителя Управления образования назначен Сайран Сайфеденов, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился в 1974 году. Окончил Казахский государственный педагогический университет имени Абая, Алматинский университет непрерывного образования, Казахский университет путей и сообщения.

Трудовую деятельность начал в 1997 году. Работал в аппарате акима Алмалинского района, а также в аппарате акима города, занимал должности заместителя акима Ауэзовского района, акима Наурызбайского района.

В разные годы работал заместителем руководителя Управления социального благосостояния, акимом Ауэзовского района Алматы.

С мая 2023 года был руководителем Управления государственных активов Алматы.