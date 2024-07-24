Назначен глава Управления образования Алматы
Сегодня, 19:20
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 19:20Сегодня, 19:20
75Фото: акимат Алматы
Распоряжением акима Алматы на должность руководителя Управления образования назначен Сайран Сайфеденов, передаёт BaigeNews.kz.
Он родился в 1974 году. Окончил Казахский государственный педагогический университет имени Абая, Алматинский университет непрерывного образования, Казахский университет путей и сообщения.
Трудовую деятельность начал в 1997 году. Работал в аппарате акима Алмалинского района, а также в аппарате акима города, занимал должности заместителя акима Ауэзовского района, акима Наурызбайского района.
В разные годы работал заместителем руководителя Управления социального благосостояния, акимом Ауэзовского района Алматы.
С мая 2023 года был руководителем Управления государственных активов Алматы.
Самое читаемое
- Сель унёс автомобили и повредил мосты в Кыргызстане
- Самая красивая байкерша России разбилась в Турции
- Приехал в Шымкент с паспортом СССР и попал в рабство: пожилого иностранца пытаются вернуть семье
- Хладнокровное убийство раскрыли в Алматы: задержана женщина
- Мужчина изнасиловал 14-летнюю падчерицу и она родила ребёнка в Павлодарской области