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Назначен глава Управления образования Алматы

Сегодня, 19:20
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акимат Алматы Сегодня, 19:20
Сегодня, 19:20
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Фото: акимат Алматы

Распоряжением акима Алматы на должность руководителя Управления образования назначен Сайран Сайфеденов, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился в 1974 году. Окончил Казахский государственный педагогический университет имени Абая, Алматинский университет непрерывного образования, Казахский университет путей и сообщения.

Трудовую деятельность начал в 1997 году. Работал в аппарате акима Алмалинского района, а также в аппарате акима города, занимал должности заместителя акима Ауэзовского района, акима Наурызбайского района.

В разные годы работал заместителем руководителя Управления социального благосостояния, акимом Ауэзовского района Алматы.

С мая 2023 года был руководителем Управления государственных активов Алматы.

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