Назначен глава управления молодёжной политики Алматы
Сегодня, 18:14
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Сегодня, 18:14Сегодня, 18:14
75Фото: акимат Алматы
Руководителем управления молодёжной политики Алматы назначен Азиз Кажденбек, передаёт BaigeNews.kz.
Он родился в 1993 году. Окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби.
Трудовую деятельность начал в 2013 году. В разные годы работал в неправительственных организациях и высших учебных заведениях города. Был директором молодёжного центра UIB, директором департамента по воспитательной работе КазАТК (ныне ALT).
Занимал должность директора в государственном фонде развития молодёжной политики Алматы.
С марта 2023 года работал замруководителя управления молодёжной политики Алматы.
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