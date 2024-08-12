  • 12 Августа, 18:39
  • BAIGENEWS

Назначен глава управления молодёжной политики Алматы

Сегодня, 18:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
акимат Алматы Сегодня, 18:14
Сегодня, 18:14
75
Фото: акимат Алматы

Руководителем управления молодёжной политики Алматы назначен Азиз Кажденбек, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился в 1993 году. Окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби. 

Трудовую деятельность начал в 2013 году. В разные годы работал в неправительственных организациях и высших учебных заведениях города. Был директором молодёжного центра UIB, директором департамента по воспитательной работе КазАТК (ныне ALT).

Занимал должность директора в государственном фонде развития молодёжной политики Алматы.

С марта 2023 года работал замруководителя управления молодёжной политики Алматы.

Самое читаемое

Наверх