Назначен глава управления молодёжной политики Алматы

Руководителем управления молодёжной политики Алматы назначен Азиз Кажденбек, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился в 1993 году. Окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби.

Трудовую деятельность начал в 2013 году. В разные годы работал в неправительственных организациях и высших учебных заведениях города. Был директором молодёжного центра UIB, директором департамента по воспитательной работе КазАТК (ныне ALT).

Занимал должность директора в государственном фонде развития молодёжной политики Алматы.

С марта 2023 года работал замруководителя управления молодёжной политики Алматы.