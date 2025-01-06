Назначен глава Центра развития торговой политики QazTrade
Ранее он руководил Корпоративным фондом QazExportPromotion.
Сегодня, 18:46
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Сегодня, 18:46Сегодня, 18:46
124Фото: Минторговли
Генеральным директором АО "Центр развития торговой политики QazTrade" стал Айтмухамед Алдажаров, передаёт BaigeNews.kz.
Он родился в 1972 году в Алматинской области.
Окончил Казахскую государственную академию управления и Международную академию бизнеса.
Занимал руководящие должности в различных компаниях квазигоссектора и был членом совета директоров АО "QazTrade". До назначения руководил Корпоративным фондом QazExportPromotion.
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