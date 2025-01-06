  • 6 Января, 19:58
  • BAIGENEWS

Назначен глава Центра развития торговой политики QazTrade

Ранее он руководил Корпоративным фондом QazExportPromotion.

Сегодня, 18:46
АВТОР
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Минторговли Сегодня, 18:46
Сегодня, 18:46
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Фото: Минторговли

Генеральным директором АО "Центр развития торговой политики QazTrade" стал Айтмухамед Алдажаров, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился в 1972 году в Алматинской области.

Окончил Казахскую государственную академию управления и Международную академию бизнеса.

Занимал руководящие должности в различных компаниях квазигоссектора и был членом совета директоров АО "QazTrade". До назначения руководил Корпоративным фондом QazExportPromotion.

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