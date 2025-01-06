Генеральным директором АО "Центр развития торговой политики QazTrade" стал Айтмухамед Алдажаров, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился в 1972 году в Алматинской области.

Окончил Казахскую государственную академию управления и Международную академию бизнеса.

Занимал руководящие должности в различных компаниях квазигоссектора и был членом совета директоров АО "QazTrade". До назначения руководил Корпоративным фондом QazExportPromotion.