Назначен глава Шымкентского НПЗ

Решением общего собрания руководителем ТОО "ПетроКазахстан Ойл Продактс" (ПКОП) назначен Бахит Ерегенов, передаёт BaigeNews.kz.

27 августа директор департамента переработки нефти и нефтехимии АО НК "КазМунайГаз" Едил Утеков представил Ерегенова коллективу предприятия.

Бахит Ерегенов родился 5 января 1965 года. В 1990 году окончил Казахский химико-технологический институт (ныне Южно-Казахстанский государственный университет имени Ауэзова) с дипломом инженера химика-технолога по специальности "химическая технология топлива и углеродных материалов".

Трудовую деятельность начинал начальником установки цеха первичной переработки нефти и термического крекинга, а затем заместителем начальника цеха №1 первичной переработки нефти и термического крекирования топливно-коксового производства "ЛУКойл - Волгограднефтепереработка". В разные годы работал в подразделениях нефтепереработки и нефтехимии АО НК "КазМунайГаз".

В 2011 году пришёл на Шымкентский НПЗ, пройдя путь от менеджера до директора по контролю проектов департамента инжиниринга и управления проектом, затем директора по производству. С 2019 года занимал должность технического директора ТОО "ПКОП".