Назначен глава​ регионального командования “Батыс” Нацгвардии Казахстана

Сегодня, 19:12

Сегодня, 19:12

Нового командующего регионального командования “Батыс” назначили в Национальной гвардии Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Приказом министра внутренних дел командование возглавил полковник Бекайдар Казкеев. Личному составу его представил в онлайн-режиме замглавы МВД Еркин Ботаканов.

До назначения на вышестоящую должность Казкеев был первым заместителем командующего – начальником штаба регионального командования “Оңтүстік”.

Ботаканов пожелал командующему успехов в служебно-боевой деятельности, улучшении боевой и командирской подготовки во вверенном ему РгК “Батыс”.

Напомним, Арман Жумагалиев, ранее занимавший должность командующего РгК “Батыс”, назначен командующим РгК “Шығыс”.