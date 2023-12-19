Назначен глава регионального командования “Батыс” Нацгвардии Казахстана
Сегодня, 19:12
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Сегодня, 19:12Сегодня, 19:12
113Фото: polisia.kz
Нового командующего регионального командования “Батыс” назначили в Национальной гвардии Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Приказом министра внутренних дел командование возглавил полковник Бекайдар Казкеев. Личному составу его представил в онлайн-режиме замглавы МВД Еркин Ботаканов.
До назначения на вышестоящую должность Казкеев был первым заместителем командующего – начальником штаба регионального командования “Оңтүстік”.
Ботаканов пожелал командующему успехов в служебно-боевой деятельности, улучшении боевой и командирской подготовки во вверенном ему РгК “Батыс”.
Напомним, Арман Жумагалиев, ранее занимавший должность командующего РгК “Батыс”, назначен командующим РгК “Шығыс”.
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