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Назначен глава нового комитета в МЧС РК

Сегодня, 21:00
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t.me/ukimet_points Сегодня, 21:00
Сегодня, 21:00
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Фото: t.me/ukimet_points

Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Серик Джунисбеков назначен на должность председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился 24 июня 1981 года в Таразе. Окончил Казахскую государственную академию, Таразский госуниверситет.

В разные годы работал следователем, научным сотрудником и начальником отдела в Академии МВД, занимал руководящие должности в департаменте полиции Жамбылской области, был первым заместителем начальника ДП Алматинской, а начальником ДП Восточно-Казахстанской области, Костанайской академии МВД, директором департамента кадровой и воспитательной работы МЧС РК.

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