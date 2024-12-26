Назначен глава нового комитета в МЧС РК
Сегодня, 21:00
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Сегодня, 21:00Сегодня, 21:00
75Фото: t.me/ukimet_points
Приказом министра по чрезвычайным ситуациям РК Серик Джунисбеков назначен на должность председателя Комитета предупреждения чрезвычайных ситуаций, передаёт BaigeNews.kz.
Он родился 24 июня 1981 года в Таразе. Окончил Казахскую государственную академию, Таразский госуниверситет.
В разные годы работал следователем, научным сотрудником и начальником отдела в Академии МВД, занимал руководящие должности в департаменте полиции Жамбылской области, был первым заместителем начальника ДП Алматинской, а начальником ДП Восточно-Казахстанской области, Костанайской академии МВД, директором департамента кадровой и воспитательной работы МЧС РК.
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