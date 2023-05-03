Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Назначен глава Национального центра развития здравоохранения
пресс-служба Минздрава РК Сегодня, 21:13
325
Сегодня, 21:13
325
Фото: пресс-служба Минздрава РК

Назначен глава Национального центра развития здравоохранения

Председателем правления РГП на ПХВ "Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат Каирбековой" назначена Гульнара Кулкаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Кулкаева родилась в 1969 году. Окончила в 1994 году Астраханскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело" с квалификацией врач, в 2009 году - магистратуру в Нагойском университете (Япония) (Graduate Medical School of Nagoya University) со специализацией "Управление здравоохранением".

В 2010 году - Евразийский гуманитарный институт имени Гумилёва в Астане по специальности "Юриспруденция", в 2015 году - Almaty Management University (Международная академия бизнеса) по специальности "Деловое администрирование, магистр делового администрирования".
 
Кандидат медицинских наук.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:13
325
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх