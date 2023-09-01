  • 1 Сентября, 17:24
  • BAIGENEWS
Президент Казахстана назначил новых помощников
Осенний призыв стартовал в Казахстане
Зульфия Сулейменова освобождена от должности министра экологии РК
Экс пресс-секретарь Токаева назначен на новую должность
Аида Балаева освобождена от должности заместителя руководителя АП
Село в Акмолинской области закрыли на карантин
Медосвидетельствование водителей в Казахстане переводят в электронный формат
Глубокая переработка мяса, молока и зерна: Токаев определил приоритетные направления для АПК
Освоение залежей редкоземельных металлов Токаев объявил приоритетной задачей
Таможенные сборы за доставку посылок из-за рубежа отменили в Казахстане
"Тобол" потерпел разгромное поражение и вылетел из Лиги Конференций
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Назначен глава Комитета высшего и послевузовского образования в Казахстане

Сегодня, 16:27
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
пресс-служба МНВО Сегодня, 16:27
Сегодня, 16:27
196
Фото: пресс-служба МНВО

Приказом министра науки и высшего образования РК Гулзат Кобенова назначена на должность председателя Комитета высшего и послевузовского образования, передаёт BaigeNews.kz

Кобенова родилась в 1978 году в Актюбинской области. Окончила Актюбинский государственный университет имени Жубанова, Карагандинский государственный университет имени Букетова.

Работать начала в 1998 году преподавателем кафедры истории в АГУ. С 2002 по 2009 годы занимала руководящие должности в Актюбинском государственном университете и Актюбинском педагогическом институте имени Жубанова.

Работала на руководящих должностях в министерстве образования и науки РК.

Была замдиректора библиотеки первого президента Казахстана.

С октября 2022 года занимала должность председателя Комитета по обеспечению качества в области науки и высшего образования МНВО РК.

 
Наверх