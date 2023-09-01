Назначен глава Комитета высшего и послевузовского образования в Казахстане
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Приказом министра науки и высшего образования РК Гулзат Кобенова назначена на должность председателя Комитета высшего и послевузовского образования, передаёт BaigeNews.kz.
Кобенова родилась в 1978 году в Актюбинской области. Окончила Актюбинский государственный университет имени Жубанова, Карагандинский государственный университет имени Букетова.
Работать начала в 1998 году преподавателем кафедры истории в АГУ. С 2002 по 2009 годы занимала руководящие должности в Актюбинском государственном университете и Актюбинском педагогическом институте имени Жубанова.
Работала на руководящих должностях в министерстве образования и науки РК.
Была замдиректора библиотеки первого президента Казахстана.
С октября 2022 года занимала должность председателя Комитета по обеспечению качества в области науки и высшего образования МНВО РК.