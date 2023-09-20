Назначен глава Комитета противопожарной службы МЧС РК

Рамиль Камалов назначен председателем Комитета противопожарной службы МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Камалов родился 5 июня 1976 года в посёлке Красногорский Есильского района Тургайской области. Образование высшее. В 1996 году окончил Павлодарский технический колледж МВД РК по специальности "Организация и техника противопожарной защиты", в 2008 году Карагандинский государственный технический университет по специальности "Стандартизация, метрология и сертификация".

Начать работать инспектором государственного пожарного надзора в Акмолинской области, затем перебрался в Астану, где дослужился до начальника пожарной части.

Был главным специалистом группы пожаротушения филиала РГП "Өрт сөндіруші" Астаны, главным специалистом отдела службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Комитета по государственному контролю и надзору в области ЧС МЧС РК, главой Управления пожаротушения и аварийно-спасательных работ.

С 2015 по 2017 годы - замначальника ДЧС Мангистауской области.

С июня 2017 года возглавлял департамент по чрезвычайным ситуациям Северо-Казахстанской области.