Назначен глава Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Гиззат Байтурсынов назначен на должность председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций ведомства. Об этом сообщает пресс-служба правительства, передаёт BaigeNews.kz.
Он родился в 1994 году в Шымкенте. Окончил Азиатско-Тихоокеанский университет технологий и инноваций в Малайзии, Евразийскую юридическую академию имени Кунаева.
Трудовую деятельность начал программистом в частной компании.
В 2019 году по программе "Молодёжная практика" работал в департаменте развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.
В 2020-2023 годах – эксперт, главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.
С 2023 года – директор департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов МЦРИАП.
Самое читаемое
- Кто такой Томас Мэтью Крукс: что известно о стрелявшем в Трампа 20-летнем парне
- Казахстан совершает большую ошибку возводя новые водохранилища – эксперт
- Основатель Telegram Павел Дуров поделился впечатлениями о Казахстане
- Покушение на убийство Трампа: ФБР опознало личность стрелка
- Погибший во время покушения на Трампа мужчина спасал семью