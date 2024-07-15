Назначен глава Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП

Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Гиззат Байтурсынов назначен на должность председателя Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций ведомства. Об этом сообщает пресс-служба правительства, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился в 1994 году в Шымкенте. Окончил Азиатско-Тихоокеанский университет технологий и инноваций в Малайзии, Евразийскую юридическую академию имени Кунаева.

Трудовую деятельность начал программистом в частной компании.

В 2019 году по программе "Молодёжная практика" работал в департаменте развития электронной промышленности Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

В 2020-2023 годах – эксперт, главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

С 2023 года – директор департамента развития электронной промышленности и индустрии цифровых активов МЦРИАП.