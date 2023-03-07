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Назначен глава Комитета административной полиции МВД РК
Председателем Комитета административной полиции МВД назначен Кайсар Султанбаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Министр внутренних дел Марат Ахметжанов представил руководящему составу нового главу комитета.
Ахметжанов отметил большой опыт работы нового руководителя на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм и пожелал успехов на новом месте. Министр подчеркнул важность обеспечения общественной безопасности в партнёрстве с обществом, перехода на человекоцентричную модель работы полиции и внедрение сервисных подходов в полицейскую деятельность.
Султанбаев родился 30 августа 1968 года в селе Кременевка Джувалинского района Джамбулской области. В 1990 году окончил Рязанское высшее военное автомобильное инженерное училище.
Трудовую деятельность начал в 1990 году в должности командира взвода моторизованного полка Управления внутренних войск МВД СССР, в 1992 году был назначен начальником автобронетанковой службы отдельной бригады внутренних войск МВД РК.
С 1999 по 2014 годы - руководитель УДП ДВД Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Костанайской областей.
С 2015 по 2017 годы возглавлял подразделение автотранспортного хозяйства в Центральном аппарате Министерства внутренних дел.
Был начальником департамента тыла МВД РК. С сентября прошлого года исполнял обязанности председателя Комитета административной полиции МВД.
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