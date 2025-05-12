Назначен глава Фонда гарантирования страховых выплат
Сегодня, 20:27
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Сегодня, 20:27Сегодня, 20:27
89Фото: АРРФР
Изменения произошли в составе правления АО "Фонд гарантирования страховых выплат". Об этом сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, передаёт BaigeNews.kz.
Решением совета директоров фонда на должность председателя правления избран Олжас Ашкеев.
Он имеет большой опыт работы в сфере страхования, финансов и актуарной аналитики. Работал в Национальном Банке РК, частных страховых организациях, с сентября 2022 года занимал должность заместителя председателя правления Фонда.
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