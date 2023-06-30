Назначен глава аппарата Минпросвещения

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Тимур Абильмажинов назначен руководителем аппарата Министерства просвещения РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Абильмажинов родился в 1984 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил МГУ имени Ломоносова по специальности "Экономика", Евразийский гуманитарный институт по специальности "Юриспруденция", магистратуру Академии государственного управления при президенте РК по специальности "Государственное и местное управление". Имеет учёную степень доктора философии (PhD).

Трудовую деятельность начал в 2007 году специалистом по планированию в ТОО "Семизбай-U" АО "НАК "Казатомпром".

В 2008-2009 годах - эксперт департамента инвестиционной политики и планирования Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

В 2009-2014 годах - референт, эксперт, консультант сектора контроля исполнения общего отдела администрации президента РК.

В 2014-2020 годах - инспектор, заведующий сектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.

С ноября 2020 года был государственным инспектором администрации арезидента РК.