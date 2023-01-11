Назначен глава аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции

Алмас Исаков занял должность руководителя аппарата Агентства по защите и развитию конкуренции РК, передаёт BaigeNews.kz.

Он родился 25 мая 1985 года. Окончил Казахский экономический университет имени Рыскулова и Университет Экзетера в Великобритании, стипендиат программы "Болашак".

Трудовую деятельность начал в 2009 году и.о. специалиста департамента таможенного контроля по городу Астана.



В 2010-2012 годах работал главным специалистом налогового департамента по Алматы.

После занимал должности эксперта в министерстве финансов и министерстве экономического развития и бюджетного планирования РК, заместителя директора департамента государственной поддержки предпринимательства в МНЭ РК.

Был завсектором оперативной аналитики Информационно-аналитического центра и главным инспектором Центра проектного управления канцелярии премьер-министра.

В 2019 - 2021 годах – директор департамента стратегии Минторговли и интеграции РК.

С февраля 2021 года по январь 2023 года работал заведующим сектора финансовых рынков отдела социально-экономического мониторинга администрации президента РК.