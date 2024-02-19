Назначен директор государственного фонда социального страхования

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова представила коллективу ведомства нового генерального директора АО "Государственный фонд социального страхования" Айбола Аргынгазинова, передаёт BaigeNews.kz.

Аргынгазинов родился в области Жетысу. Является членом президентского молодёжного кадрового резерва.

Выпускник Евразийского национального университета имени Гумилёва и Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" в Москве.

Трудовую деятельность начинал экспертом в Министерстве национальной экономики РК, в разные годы был руководителем отдела в АО "Казконтент", директором Центра анализа и мировой экономики АО "Институт экономических исследований", советником министра национальной экономики РК, заведующим сектором секретариата руководителя администрации Президента РК.

С 2022 года занимал должность директора департамента бюджетного кредитования, Национального фонда РК и взаимодействия по вопросам финансового сектора Министерства финансов РК.