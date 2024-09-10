Назначен гендиректор авиакомпании "Казавиаспас"

Алпамыс Камалов назначен генеральным директором АО "Казавиаспас", передаёт BaigeNews.kz.

Он родился 31 октября 1981 года в Уральске. Окончил Академию гражданской авиации по специальности "Эксплуатация воздушного транспорта", Академию труда и социальных отношений по специальности "Государственное и местное управление", магистратуру РАНХиГС ("Государственное и муниципальное управление") в Саратове. Прошёл повышение квалификации в Великобритании по специальности "Английский язык и АТС фразеология", имеет сертификат "Действия диспетчеров в нетипичных ситуациях чрезвычайных ситуациях" (Чехия).

Трудовую деятельность начал после окончания Академии гражданской авиации в филиале РГП "Казаэронавигация" в Атырау на должности инженера-диспетчера. Более 10 лет проработал в сфере авиации. В разные годы работал на различных руководящих должностях.

С марта 2024 года был заместителем генерального директора по инфраструктуре и развитию АО "Казавиаспас".