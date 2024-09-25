Токаев назначил еще одного заместителя председателя КНБ
Сегодня, 10:57
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Сегодня, 10:57Сегодня, 10:57
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Распоряжением Главы государства Саркулов Руслан Серикович назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.
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