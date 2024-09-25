  • 25 Сентября, 12:06
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Токаев назначил еще одного заместителя председателя КНБ

Сегодня, 10:57
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Токаев назначил еще одного заместителя председателя КНБ Сегодня, 10:57
Сегодня, 10:57
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Распоряжением Главы государства Саркулов Руслан Серикович назначен заместителем Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.

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