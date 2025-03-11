Назначен директор театра "Астана Опера"
По специальности он журналист.
Сегодня, 17:41
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Сегодня, 17:41Сегодня, 17:41
158Фото: МКИ РК
Приказом министра культуры и информации РК Александр Совостьянов назначен директором Государственного театра оперы и балета "Астана Опера", передаёт BaigeNews.kz.
Совостьянов окончил Казахский Национальный университет имени аль-Фараби по специальности "Журналистика". В разные годы работал в медиа-индустрии, в том числе в холдинге "Нур Медиа" на телеканале "Эра ТВ" (Седьмой канал) и в компании РДВ, входящей в состав телеканала "Астана".
С 2013 по 2019 год занимал должность заместителя директора по связям и маркетингу в Государственном театре оперы и балета "Астана Опера".
До назначения занимал должность директора театра "Астана Балет".
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