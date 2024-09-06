Токаев назначил новых послов в Швеции и Нидерландах
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Указом Главы государства Сулейменов Олжас Мухамедгалымович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Швеция, передаёт BaigeNews со ссылкой на Акорду.
"Указом Главы государства Нуртаев Сергей Нуртаевич освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Швеция, Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Дания по совместительству", - говорится в сообщении.
Указом главы государства Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, Постоянным представителем Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству.
"Указом Главы государства Жумагалиев Аскар Куанышевич освобожден от должностей Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, Постоянного представителя Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству", - добавили в пресс-службе Акорды.
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