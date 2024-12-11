Алмат Акышов стал новым акимом Усть-Каменогорска. Его кандидатуру согласовали в администрации президента и депутаты городского маслихата, передаёт BaigeNews.kz.

Акышов - уроженец Восточного Казахстана, вырос в Усть-Каменогорске, трудовую деятельность также начал в областном центре.

В разные годы работал в Управлении туризма, физической культуры и спорта, министерстве сельского хозяйства, был руководителем аппарата Уланского района, замакима Аягузского района, руководителем Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО. Последние два года возглавлял Курчумский район. Трудовой стаж 14 лет, из них 12 лет на государственной службе. Имеет учённую степень магистра по региональному развитию, член Президентского молодёжного кадрового резерва.

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев, отметил, что учитывая опыт работы в экономике, энергетике и ЖКХ на Алмата Акышова возлагается огромная ответственность в обеспечении роста по всем основным показателям социально-экономического развития Усть-Каменогорска.

Глава региона поручил новому акиму внести предложения по дальнейшему развитию города, с учётом решения экологических вопросов, модернизации уличного освещения. Завершить важные проекты в экономике, строительстве, благоустройстве и социальной сфере. Для повышения туристической привлекательности и создания гармоничного облика города внести предложения по внедрению единого дизайн-кода объектов бизнеса. Обеспечить привлечение инвесторов для реализации жизненно важных и прорывных проектов города.

По этим и другим поручениям необходимо подготовить дорожную карту и представить на утверждение в кратчайшие сроки.