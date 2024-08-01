Назначен аким Кызылорды

Нуржан Ахатов назначен акимом Кызылорды, передаёт BaigeNews.kz.

Аким области пожелал успехов новому руководителю.

Ахатов родился в 1978 году в Шиелийском районе Кызылординской области. В 1999 году окончил Кызылординский государственный университет по специальности "Экономист-бухгалтер", в 2006 году - Казахский гуманитарно-юридический университет по специальности "Юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 2000 году в должности специалиста-снабженца вычислительного центра по статистике Кызылординской области.

В 2001-2008 годы -главный специалист отдела организационной и кадровой работы аппарата акима Шиелийского района, советник акима района, заведующий отделом экономики и бюджетного планирования района, заместитель акима района, начальник районного отдела предпринимательства.

После был замначальника областного управления предпринимательства, руководителем отдела экономики и бюджетного планирования Шиелийского района, главой аппарата акима Шиелийского района, руководителем аппарата акима Кызылорда, замакима Кызылорды.

Также работал первый заместителем председателя правления АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконур", директором автобусного парка, руководителем аппарата акима Сырдарьинского района. 15 июля 2022 года назначен акимом Шиелийского района Кызылординской области.