Назначен аким Актау

Глава Мангистауской области Нурдаулет Килыбай представил депутатам Актауского городского маслихата кандидата на должность акима города, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее занимавший эту должность Улугбек Тналиев покинул пост по собственному желанию.

Депутаты маслихата поддержали представленную кандидатуру. Распоряжением акима Мангистауской области по согласованию с администрацией президента Абилкаир Байпаков назначен на должность акима Актау.

Он родился в 1978 году в селе Шетпе Мангистауского района. Имеет высшее образование в сфере государственного и местного управления.

В разные годы занимал руководящие должности в государственных органах региона, в том числе, управлении внутренней политики и управлении культуры, был руководителем аппарата акима Актау, Тупкараганского и Каракиянского районов, села Баянды Мунайлинского района. Работал в АО "НК "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий", был замакима Актау.

С 2023 года являлся руководителем Управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.