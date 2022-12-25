Назима представила новый кавер на казахстанском телешоу

Фото: "Хабар"

Назима приняла участие в популярном проекте "Cover show" на телеканале "Хабар". Певица исполнила кавер на песню "Танец под дождем", передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на пресс-службу канала.

Известные композиторы и артисты, которые были в составе жюри, высоко оценили кавер Назимы.

"Этой знаменитой песне в этом году исполнилось 25 лет. Я помню как она создавалась. Назима словно вздохнула новую жизнь в эту композицию", — сказал композитор Ринат Гайсин.

Однако, несмотря на положительные отзывы жюри, кавер в исполнении Назимы не смог занять первое место. По итогам зрительского голосования лучшим кавером 16 выпуска стала песня "Жоқ, жаным" в интерпретации Kalifarniya. В этом выпуске также приняли участие Нурболат Абдуллин и Auka.

Напомним, "Cover show" стал одним из самых успешных телевизионных проектов "Хабара". Особенность этой музыкальной программы — своеобразный обмен композициями между артистами старшего поколения и молодыми певцами. Первые исполняют молодежные хиты, а вторые — композиции, которые были популярны 30 и более лет назад.