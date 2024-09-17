Наживался на больных детях: мошенник обманул казахстанцев на 32 млн тенге
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Жителя Шымкента, объявившего сбор денег на лечение детей, задержали полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Мужчина открыл страницу в Instagram под предлогом оказания помощи в сборе денег на лечение детей из Талгарского района.
"Мошенник, использовав фотографии детей с онкологическими заболеваниями, разместил реквизиты подставной банковской карты. Отследив передвижение денежных средств, нам удалось установить подозреваемого, являющегося жителем Шымкента. Сейчас установлено около 6 тысяч переводов денежных средств на подставной счёт на сумму более чем 32 миллиона тенге", – сообщили в полиции.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.
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