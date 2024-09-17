  • 17 Сентября, 15:29
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Наживался на больных детях: мошенник обманул казахстанцев на 32 млн тенге

Сегодня, 15:19
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:19
Сегодня, 15:19
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Фото: baigenews.kz

Жителя Шымкента, объявившего сбор денег на лечение детей, задержали полицейские, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Мужчина открыл страницу в Instagram под предлогом оказания помощи в сборе денег на лечение детей из Талгарского района.

"Мошенник, использовав фотографии детей с онкологическими заболеваниями, разместил реквизиты подставной банковской карты. Отследив передвижение денежных средств, нам удалось установить подозреваемого, являющегося жителем Шымкента. Сейчас установлено около 6 тысяч переводов денежных средств на подставной счёт на сумму более чем 32 миллиона тенге", – сообщили в полиции.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Подозреваемый взят под стражу. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

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