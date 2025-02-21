Наживались на воинских перевозках: КТЖ отрицает обвинения и обратится в Верховный суд
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АО "НК "Қазақстан темір жолы" прокомментировало заявление Агентства по защите и развитию конкуренции, передаёт BaigeNews.kz.
Ранее сообщалось, что ведомство выявило в деятельности дочерней компании КТЖ нарушения. Были установлены факты монопольно высоких цен на транспортно-экспедиторские услуги для воинских перевозок.
КТЖ в свою очередь сообщает, что в 2024 году по жалобе АО "KTZ Express" Специализированный межрайонный административный суд Астаны признал незаконным итоги расследования Департамента Агентства по защите и развитию конкуренции и привлек Антимонопольный орган к ответственности в виде частного определения.
"Судом установлено, что в действиях "KTZ Express" отсутствует злоупотребление монопольным положением в форме установления монопольно высоких цен по организации воинских перевозок. Указанные перевозки не относятся к воинским, а являются коммерческими", - говорится в сообщении.
Несмотря на вступившие ранее судебные акты и заключение прокурора в пользу "KTZ Express", суд Астаны оштрафовал дочернюю компанию КТЖ.
В настоящее время компания готовится обжаловать судебные акты в Верховном суде.
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