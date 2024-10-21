Наживались на детях: сотрудники детсада украли свыше 240 млн тенге

Прокуратурами Хромтауского и Мугалжарского районов Актюбинской области в дошкольных учреждениях выявлены факты растраты бюджетных средств в сумме свыше 240 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

"Бюджетные средства присваивались через премирование работников путем необоснованных завышений бюджетных заявок. Бесконтрольно вносились изменения, в том числе завышение сумм в приказы на премирование заведующих. Схемы присвоения осуществлялись путем перечисления зарплаты сверх установленной нормы, дублирования переводов, фиктивных командировочных. Кроме того, один из бухгалтеров некоторым работникам незаконно начисляла завышенные зарплаты, двойные отпускные и командировочные на общую сумму свыше 24 млн тенге", - говорится в сообщении.

Эти же суммы без каких-либо обоснований переводились на личные счета бухгалтера, либо заведующей детского сада.

Мерами районных прокуратур в отношении экс-руководителя районного отдела образования, 3-х заведующих и 4-х бухгалтеров детсадов начаты досудебные расследования по п.2. ч.4 ст. 189 УК (присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере).

По всем указанным фактам Антикоррупционной службой проводятся досудебные расследования.