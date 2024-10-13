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Назгуль Маратова завоевала "бронзу" Grand Slam по дзюдо в ОАЭ

Сегодня, 21:41
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 21:41
Сегодня, 21:41
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Фото: olympic.kz

Представительница команды Казахстана по дзюдо Назгуль Маратова стала третьей на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсменка завоевала бронзовую медаль в весовой категории свыше 78 килограммов. 

В схватке за третье место она оказалась сильнее россиянки Анастасии Холодилиной, получившей три предупреждения.

Отметим, что в этом весе за "бронзу" боролась казахстанка Карина Такиева. Однако она уступила Хелене Вукович из Хорватии. 

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