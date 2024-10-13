Назгуль Маратова завоевала "бронзу" Grand Slam по дзюдо в ОАЭ
Сегодня, 21:41
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Сегодня, 21:41Сегодня, 21:41
27Фото: olympic.kz
Представительница команды Казахстана по дзюдо Назгуль Маратова стала третьей на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсменка завоевала бронзовую медаль в весовой категории свыше 78 килограммов.
В схватке за третье место она оказалась сильнее россиянки Анастасии Холодилиной, получившей три предупреждения.
Отметим, что в этом весе за "бронзу" боролась казахстанка Карина Такиева. Однако она уступила Хелене Вукович из Хорватии.
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