Назгуль Маратова завоевала "бронзу" Grand Slam по дзюдо в ОАЭ

Представительница команды Казахстана по дзюдо Назгуль Маратова стала третьей на турнире по дзюдо серии Grand Slam в Абу-Даби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсменка завоевала бронзовую медаль в весовой категории свыше 78 килограммов.

В схватке за третье место она оказалась сильнее россиянки Анастасии Холодилиной, получившей три предупреждения.

Отметим, что в этом весе за "бронзу" боролась казахстанка Карина Такиева. Однако она уступила Хелене Вукович из Хорватии.